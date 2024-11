Madrid, Catalunya i Andalusia sumen el 40% del parc motor

A Catalunya, l’edat mitjana del vehicle és 11 anys, tres anys per sota de la mitjana estatal (14 anys) .

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Madrid, Catalunya i Andalusia concentren gairebé quatre de cada deu cotxes que circulen per les carreteres espanyoles, mentre que regions com La Rioja, Cantàbria o Navarra amb prou feines arriben a representar un 1% de vehicles en moviment, segons revela l’últim estudi de Carfax. A Catalunya, l’edat mitjana del vehicle és 11 anys, tres anys per sota de la mitjana estatal (14 anys) i la distància mitjana recorreguda oscil·la entre 139.000 i 151.000 quilòmetres fets, inferior a la mitjana espanyola, uns 166.000 quilòmetres.