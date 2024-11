Es proposa com a líder de la seua classe en termes d’autonomia, eficiència i velocitat de càrrega.Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Pretén redefinir la porta d’entrada a Mercedes-Benz elevant els estàndards. Com es demostra amb el CLA Concept, es proposa com a líder de la seua classe en termes d’autonomia, eficiència i velocitat de càrrega. El model és el primer d’una família totalment renovada, que anuncia un nou capítol per al segment d’accés a MB. Ofereix la possibilitat de triar entre una transmissió elèctrica i un motor de combustió electrificat d’alta tecnologia.