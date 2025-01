El Jaecoo 7 amplia la gamma híbrida

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Jaecoo ha llançat al mercat la versió híbrida endollable del Jaecoo 7, que ofereix una autonomia combinada de fins a 1.200 quilòmetres.

El cor del SUV és el sistema de propulsió Super Hybrid System (SHS) de tercera generació que incorpora tres tecnologies. D’una banda, el motor 1.5 GDI DHE de cinquena generació que, equipat amb sis tecnologies, homologa un consum de 6 litres als 100 quilòmetres en mode CS, en què el sistema manté constant el nivell de càrrega de la bateria.

Aquest motor tèrmic està aparellat amb la transmissió híbrida dedicada Super Electric Hybrid DHT, que incorpora dos motors elèctrics i permet al Jaecoo operar en quatre modes de funcionament: elèctric pur, híbrid en sèrie, híbrid en paral·lel i recuperació d’energia. I, com a tercer component del sistema de propulsió, un paquet de bateries de 18,3 kWh de capacitat, que li permet recarregar del 30 al 80% en 20 minuts amb un carregador de 40 kW. Gràcies a això, el SUV xinès arriba a una potència combinada de 340 CV i a una autonomia elèctrica de fins a 90 quilòmetres.

Té el model una carrosseria de línies netes, cúbiques i estilitzades. I per garantir màxima seguretat, disposa de fins a 19 assistents al conductor (ADAS) de sèrie i una dotació al capdavant del seu segment, apunta la marca.

A bord, l’habitacle convida a gaudir de cada viatge. Amb un disseny elegant i minimalista, la selecció de materials i les tonalitats transmeten un caràcter robust, luxós i acollidor. Hi sobresurt una pantalla d’instrumentació HD de 10,25” i una altra de central de 14,8”. La primera és el nucli del sistema multimèdia, que compta amb funcions avançades, des de la qual es poden gestionar múltiples funcions, com el sistema d’infoentreteniment, la connectivitat, els assistents a la conducció, la climatització i la llum ambiental. O la càmera de visió HD de 540º, per a un perfecte control del perímetre.

Volants i seients calefactables i nombrosos espais portaobjectes s’emparen sota un enorme sostre solar panoràmic elèctric i practicable d’1,1 metres quadrats. El model té 7 anys de garantia.

Seguretat. Un dels objectius principals del Jaecoo 7 és ser un dels vehicles més segurs del segment. Compta de sèrie amb 8 coixins de seguretat: dos coixins de seguretat frontals, dos de laterals, dos de cortina, un de central davanter i un de genoll per al conductor.

Connectivitat. Algunes funcions poden ser gestionades mitjançant el control de veu i des de tots els seients. L’activació es produeix quan es diu Hola, Jaecoo o qualsevol altra salutació. A més, part de la informació bàsica es pot projectar al parabrisa.