Leapmotor C10,un SUV elegant i elèctric pur

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Presentat a l’últim saló de l’automòbil de Brussel·les, desembarca al mercat espanyol el Leapmotor C10 REEV (rang estès). Una tecnologia que combina l’energia elèctrica amb un extensor d’autonomia, de manera que assoleix una autonomia total que supera els 950 quilòmetres.

Aquesta tecnologia permet als usuaris escollir entre tres modes de càrrega: CC, CA i generador de combustible a bord. D’aquesta manera pot fer ús de l’energia elèctrica de la xarxa o bé generada a bord gràcies al motor de combustió d’1.5 litres.

El model està equipat amb un motor de 215 CV que entrega 320 nm de parell, la qual cosa garanteix una acceleració suau i estabilitat a elevada velocitat.

El disseny exterior, sòlid i robust, transmet una imatge prèmium. Hi sobresurten elements com fars led automàtics i barres de sostre que realcen l’esperit aventurer del vehicle.

La graella en forma de manuella i el para-xocs davanter contribueixen a la sensació d’amplitud. Una sensació que reforcen les seues dimensions, amb una longitud de 4.739 mil·límetres, una amplada de 1.900 mm, una altura de 1.680 mm i una distància entre eixos de 2.825 mm. La seua altura lliure a terra contribueix a proporcionar estabilitat i seguretat en tota mena de terrenys.

A l’interior, l’atenció als detalls i a la sostenibilitat han estat prioritaris per crear un habitacle innovador, que pren com a eix de referència el quadre d’instruments de 10,25 polzades.

El C10 desplega solucions pràctiques, com la caixa buida del recolzabraços i el portagots doble central. De fet, inclou 26 espais d’emmagatzemament distribuïts per tot l’habitacle, condicionant així un espai específic per a qualsevol necessitat.

D’altra banda, està proveït d’una innovadora il·luminació ambiental multimode. El seu maleter de 435 litres pot ampliar-se fins a 1.410 litres, suficient per allotjar 15 maletes de la mateixa mida.

Seguretat. La versió més bàsica, Style, disposa d’un total de 7 coixins de seguretat, per a conductor i acompanyant, laterals davanters i de cortina laterals. Hi afegeix diversos sistemes ADAS, constituïts per 12 sensors d’alta precisió amb 16 funcions.

Marca. Leapmotor planeja llançar diversos models en els propers tres anys. El viatge comença amb el C10 i el compacte T03, un cotxe urbà del segment A que proporciona accés a la mobilitat elèctrica sense comprometre la comoditat i el rendiment.