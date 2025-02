Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja es pot usar Polestar Energy a Espanya. Els clients de Polestar que utilitzin l’app Polestar Energy gaudiran de costos més baixos i d’un mètode de càrrega més intel·ligent i sostenible. Espanya s’uneix a països com el Regne Unit, els Països Baixos, Bèlgica i Suïssa, així com a Suècia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, Àustria i Itàlia, per oferir una càrrega intel·ligent i solar.