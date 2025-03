Desembarca al mercat espanyol la ‘pick up’ Maxus TGO Max i la furgoneta Deliver

El TG0 Max destaca per ser una robusta pick up amb un motor dièsel d’injecció directa de 215 CV.

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Maxus, marca pertanyent al grup xinès Saic Motor Corporation Limited, ha llançat dos nous models: el TG0 Max i la furgoneta Deliver. El TG0 Max destaca per ser una robusta pick up amb un motor dièsel d’injecció directa de 215 CV, tracció total, una transmissió automàtica de vuit velocitats i una càrrega útil de més d’una tona. Per la seua part, el Deliver 7 és una furgoneta que equipa un potent motor 2.0 turbodièsel de 108,5 kW (150 CV), tracció davantera, caixa de canvis manual de sis velocitats, amb una garantia de 5 anys o 160.000 quilòmetres.