Honda renova l’aspecte de l’HR-V e:HEV i estrena versió

La variant Advance Style Plus equipa sostre solar panoràmic.

Honda ha actualitzat la gamma HR-V e:HEV amb canvis de disseny en totes les versions, tant a l’interior com a l’exterior, així com amb la introducció d’una nova gamma de colors exteriors i millores en la capacitat de conducció.

El resultat és una evolució del model d’Honda més venut actualment al mercat europeu. Totes les versions incorporen un nou para-xocs davanter més definit i un nou disseny de la graella amb una nova motllura superior i, amb l’interior dels fars enfosquits, s’aconsegueix un frontal amb un disseny reconeixible.

El para-xocs davanter compta amb unes línies més pronunciades. Cal sumar-hi uns nous fars amb un interior totalment actualitzat i uns llums de conducció diürna més prominents i distintius, tot això amb un acabat més fosc.

També s’han afegit noves opcions a la gamma de colors exteriors per realçar la silueta del vehicle.

A l’interior, s’han redissenyat tant el plafó d’instruments central inferior com la consola central perquè tant l’acompanyant com el conductor puguin accedir amb més facilitat a la base de càrrega sense fil. L’HR-V ha rebut altres canvis per millorar l’experiència de l’usuari, la comoditat de l’interior i la insonorització de l’habitacle.

La versió Advance Style Plus equipa també sostre solar panoràmic i totes les versions inclouen de sèrie vidres posteriors tintats per millorar la seguretat i la comoditat dins de l’habitacle.