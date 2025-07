Audi A5, en versió híbrida endollable

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Audi ofereix per primera vegada en els A5 dos variants híbrides endollables. Estan disponibles en dos nivells de potència, 220 i 270 kW, propulsats per un motor. Els vehicles estan propulsats per un motor 2.0 TFSI amb una potència de 252 CV i un motor elèctric que entrega fins a 105 kW, integrat a la carcassa del canvi S Tronic de set velocitats.

El cor dels nous híbrids és la bateria d’alt voltatge, que ha augmentat la seua capacitat fins als 25,9 kWh, un 45% més que els seus predecessors. Alhora, creix la potència màxima de càrrega en corrent altern fins als 11 kW, cosa que redueix el temps de càrrega del 0 al 100% amb tan sols 2,5 hores.

La gestió híbrida dels nous models està dissenyada per a l’eficiència, la flexibilitat i la màxima comoditat i selecciona automàticament l’estratègia de funcionament òptima. Hi ha dos modes: EV i Hybrid.

En el mode EV, els models PHEV funcionen exclusivament amb energia elèctrica. Quan es condueix en mode Hybrid el sistema manté un nivell de càrrega específic per estalviar prou energia elèctrica.

A més, ara es pot seleccionar el nivell de càrrega desitjat mitjançant un control lliscant digital. Això també pot fer-se abans d’un viatge, de manera que hi hagi prou energia disponible per a la conducció elèctrica en la destinació.

Igual que la resta de la gamma A5, els PHEV exhibeixen un alt nivell d’equipament. L’esportiu A5 e-Hybrid Quattro amb el sistema de propulsió més potent ve de sèrie amb el paquet exterior Black Line, incloent vidres de privacitat i llantes Audi Sport de 19 polzades, la qual cosa li confereix un aspecte dinàmic.

La variant Avant té un volum de maleter de 361 litres, que augmenta fins als 1.306 litres a l’abatre els seients posteriors. En el Sedan les xifres són de 331 i 1.175 litres, respectivament. La marca dels quatre cèrcols preveu llançar els models aquest mes.

Càrrega. S’inclou de sèrie un cable de càrrega per a càrrega pública i el sistema de càrrega e-Tron Compact per a domèstica, que inclou cables amb endoll domèstic i industrial. L’Audi Charging proporciona accés a nombrosos punts de càrrega en 29 països.

Recuperació d’energia. Varia la intensitat segons les dades de la ruta emmagatzemades en el sistema de navegació, com pendents, revolts, senyals de poblacions i límits de velocitat. Un altre factor rellevant és el trànsit que circula davant.