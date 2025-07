Mazda 6e, elegància i electrificació alhora

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

El nou Mazda 6e ofereix un equilibri perfecte entre estètica, dinàmica i caràcter pràctic per a la vida diària. L’elegant silueta del Mazda 6e està inspirada en la d’un cupè, amb una secció posterior curta que li dona un aire de sedan esportiu, mantenint alhora les característiques pràctiques d’un hatchback de cinc portes.

Per primera vegada en un Mazda, la graella en forma d’ala del frontal està il·luminada. Les portes no tenen marc i porten els tiradors integrats. D’aquesta manera, contribueixen a la continuïtat visual.

L’habitacle del Mazda 6e està inspirat en la senzillesa japonesa, buscant el minimalisme. Per aquest motiu, ha optat per substituir l’excés de botons per controls per veu i gestos.

El tablier és horitzontal i creua l’habitacle a ambdós costats, com flotant en l’aire, intensificant una atmosfera oberta i assossegada.

El sostre panoràmic de vidre de sèrie obre l’habitacle a la llum natural i intensifica encara més la sensació d’espai i amplitud. S’hi afegeix un sofisticat sistema d’il·luminació ambiental, amb 64 colors.