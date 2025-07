Opel Grandland i Astra: el confort dels seients en tota l’expressió

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Disseny agosarat i pur, tecnologia punta i molt espai flexible per a l’automobilisme diari i els viatges de vacances: tot això caracteritza el nou Opel Grandland, així com l’Opel Astra i l’Astra Sports Tourer.

Un altre punt fort d’Opel és el confort provat en llargues distàncies, sobretot dels seients líders en la seua classe. L’últim resultat són els nous seients Intelli per al conductor i l’acompanyant, que són de sèrie en el nou Grandland i també estan disponibles per al nou Frontera. Es caracteritzen per un buit especial que recorre el centre del seient, que s’inspira en els sellons de les bicicletes de curses i redueix la pressió sobre el còccix. La característica ergonòmica garanteix un confort de conducció relaxat fins i tot en viatges llargs. Ofereixen nombroses opcions d’ajustament per al conductor i acompanyant de totes les mides i estatures, i el combinen amb detalls de confort, des de la calefacció fins a les funcions de massatge i ventilació. Les fundes dels Intelli-Seats també estan fetes de teixits reciclats, segons l’enfocament Greenovation d’Opel.