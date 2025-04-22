Empresaris de Lleida coneixen el nou Kia EV3 en una trobada organitzada per Callesa
Kia Callesa, concessionari oficial de Kia a Lleida, va celebrar recentment una trobada empresarial per donar a conèixer el nou Kia EV3, un model 100% elèctric que representa un pas estratègic en l’electrificació de la marca. A la presentació van acudir empresaris i professionals de diferents sectors, en un esdeveniment que va combinar la informació tècnica, networking i proves de conducció. Durant la jornada els assistents van poder conèixer en detall les característiques del nou Kia EV3, un SUV compacte que està rebent una gran acollida al mercat i que s’ha posicionat com el model elèctric més venut de la marca des del gener. Un dels moments destacats va ser quan es va fer el test drives d’alguns dels models més representatius: l’innovador EV6, l’imponent EV9 i el mateix EV3.