El Jeep® Avenger 4xe debuta a la carretera amb eficiència
Jeep® Avenger 4xe està a punt per redefinir les expectatives al segment B-SUV oferint un disseny exclusiu, un rendiment de primer nivell i encarnant el ric llegat de Jeep de tracció total.
Amb un sistema híbrid de 48 V d’última generació, que combina un motor turbo amb dos motors elèctrics de 21 kW, per a una potència total de 145 CV, l’Avenger 4xe redefineix el rendiment. Destaca per un disseny que equilibra a la perfecció l’elegància i la robustesa. L’exterior s’ha reforçat amb nous para-xocs davanters antiesgarrapades, disseny de llums antiboira, raïls al sostre per a opcions de càrrega addicionals i pneumàtics Mud & Snow.
Més enllà de la potència bruta, les capacitats es veuen millorades pel seu rendiment tot terreny superior. Compta amb angles tot terreny millorats, 10 mm addicionals de distància a terra i una capacitat de travessar zones amb aigua de fins a 400 mm, la qual cosa el fa més resistent i versàtil que el model de tracció davantera.
Equipat amb un sistema intel·ligent de tracció a les quatre rodes, l’Avenger 4xe garanteix que les capacitats 4x4 estiguin disponibles quan es necessiti. Depenent del mode de conducció seleccionat, a baixes velocitats (entre -30 i +30 quilòmetres per hora), es manté la tracció permanent. A velocitats mitjanes (de 30 a 90 km/h), la tracció de l’eix posterior s’activa només quan és necessari, mentre que a altes velocitats (per sobre de 90 km/h), el motor elèctric posterior es desacobla per optimitzar el consum de combustible.