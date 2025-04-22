Opel Grandland híbrid endollable, dinàmic, espaiós i electrificat
L’Opel Grandland surt a conquerir la carretera amb tres motors electrificats, ja que és el primer Opel basat en la plataforma STLA Medium, originalment elèctrica.
Elegant i dinàmic, espaiós i versàtil, hi llueixen un visor 3D amb el logotip Blitz il·luminat al centre que atreu totes les mirades. Els detalls visuals subratllen la imponent presència del SUV més gran de la marca alemanya.
En aquest sentit, la nova generació del Grandland mesura 4,65 metres de llarg (+173 mm), 1,93 metres d’ample (+49 mm) i 1,66 metres d’alt (+36 mm). Aquest augment de mida beneficia tant els passatgers com el maleter, que disposen de més espai disponible.
Els seients posteriors es poden abatre en proporció 40:20:40, creant així un volum de càrrega de fins a 1.645 litres, independentment del sistema de propulsió.
Amb la versió híbrida endollable, que proporciona una potència de 195 CV, exhibeix dinamisme i comoditat al volant. S’afegeix a les variants Electric, que inclouen una bateria de 73 kWh amb els quals pot cobrir fins a 523 quilòmetres. La versió GS estarà disponible amb una bateria de 82 kWh i l’autonomia augmenta a 582 quilòmetres. La bateria de 97 kWh aviat podrà cobrir fins a uns 700 quilòmetres amb zero emissions locals. Una altra alternativa en propulsió és l’híbrid amb tecnologia de 48 volts.
A l’habitacle, la pantalla central de 10 o 16 polzades, i la consola central elevada generen una sensació esportiva. Segons l’equipament, els conductors també poden activar el Mode Pur, que redueix el contingut del quadre d’informació del conductor i la pantalla central.
Els seients ergonòmics amb coixins laterals ajustables individualment també garanteixen un plaer de conducció pur. Solucions pràctiques i innovadores com la Píxel Box translúcida il·luminada també fan que el viatge sigui més agradable. Compartiments com les butxaques per a telèfon als suports dels seients o l’ampli espai sota la consola central, que també inclou una presa de 12 V, ofereixen un espai d’emmagatzemament addicional.
ADAS. Incorpora una àmplia gamma de sistemes d’assistència a la conducció, com el Control de Creuer Automàtic amb funció Stop & Go, el Reconeixement de Senyals de Circulació Estès o l’Adaptació Intel·ligent de la Velocitat i la Frenada en Col·lisió.
Intelli-Lux HD. En funció del trànsit, la càmera detecta els usuaris de la via que circulen davant i en sentit contrari, i la llum Intelli-Lux HD els elimina amb més rapidesa i precisió que les tecnologies de llum matricial anteriors.