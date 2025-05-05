Lancia millora l’Ypsilon Elèctric, que assoleix fins a 425 km d’autonomia
Lancia millora l’Ypsilon Elèctric, que ara assoleix fins a 425 km d’autonomia amb zero emissions gràcies a una bateria optimitzada i un tren motriu més eficient. El nou Ypsilon Híbrid declara una potència combinada de 110 CV anticipant-se a la normativa Euro 7 del 2027. Amb una bateria de 54 quilowatts/hora i un motor elèctric de 115 quilowatts, el consum mitjà és ara de 14,3 kilowatts-hora cada 100 km, la qual cosa fa que el nou compacte sigui encara més sostenible. Arriba al 80% en menys de 30 minuts en una estació de 100 kW amb corrent continu.