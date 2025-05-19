La motorització PHEV 195 CV arriba a Peugeot
Tres models del León, el Peugeot 308 i 308 SW, el nou Peugeot 3008 i el nou Peugeot 5008 estrenen una motorització hibrida endollable d’última generació, que ofereix 195 CV de potència.
Gràcies a una bateria de 21 kW, gairebé el doble que la seua antecessora; la incorporació de cel·les més eficients i la introducció de la nova caixa de canvis e-DCS7 de doble embragatge, ofereix una autonomia zero emissions d’entre 82 i 87 km WLTP en cicle mixt, depenent del model.
D’aquesta manera, en recorreguts totalment urbans pot arribar a superar els 100 quilòmetres sense recarregar ni proveir-se.
Sobresurt per les seues prestacions amb una reducció excel·lent del consum de combustible i les emissions de CO2. El nou motor assegura emocions fortes i plaer al volant. Amb una velocitat màxima de 220 km/h, pot passar de 0 a 100 km/h en 7,6 segons, en el Peugeot 308, o en 7,8 segons en el nou 3008.
Aquestes xifres atorguen als vehicles propulsats per aquest motor el distintiu Zero de la Direcció General de Trànsit.