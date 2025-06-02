Audi incorpora l’e-Tron GT Quattro
La marca dels quatre cèrcols fa encara més atractiu l’accés a la gamma del seu Gran Turismo de propulsió elèctrica amb la incorporació del nou Audi e-tron GT quattro.
Completa la família unint-se als S e-tron GT, RS e-tron GT i RS e-tron GT performance. El nou model té una potència de sistema de 370 kW. Gràcies a una bateria amb una capacitat bruta de 105 kWh (97 kWh nets) i una autonomia WLPT de fins 622 km, l’Audi e-tron GT quattro està perfectament equipat per a l’ús diari.
El model d’accés també ofereix una notable potència de càrrega de fins a 320 kW, igual com les altres versions S, RS i RS performance. Això significa que només es necessiten aturades breus per recarregar, ja que el vehicle pot recuperar 285 km d’autonomia en tot just deu minuts.
La potència màxima de càrrega de la bateria està disponible en un rang tèrmic ampliat. El planificador de rutes e-tron condiciona automàticament el sistema d’emmagatzematge d’energia, la qual cosa garanteix el millor rendiment de càrrega possible.