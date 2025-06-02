El Jeep Compass redefineix l’aventura
Jeep presenta l’evolució del seu exitós Compass, dissenyat per a aventures a l’aire lliure però perfectament adequat per a l’ús diari. La llegendària capacitat Jeep s’estén a tota la gamma, inclosa la versió de tracció davantera, que també serà 100% capaç.
Exteriorment, ha estat dissenyat tenint en compte la funcionalitat i la seguretat; la incorporació de l’escut modular antiesgarrapades de Jeep i els para-xocs reforçats proporcionen una protecció millorada tant per a entorns urbans com tot terreny.
Construït sobre la plataforma Stellantis STLA Medium, el New Compass és un dels vehicles més compactes fabricats a partir de la plataforma. Amb una distància a terra de fins a 200 mm, el nou Compass està equipat per superar terrenys difícils amb facilitat. A més, la profunditat de fondària de fins a 470 mm destaca la seua capacitat per fer front als entorns més desafiadors. En l’habitacle, guanya 55 mm d’espai addicional per a les cames, així com més emmagatzemament interior davanter i capacitat de maleter assolint fins a 550 litres.
A l’hora de propulsar-lo, es pot escollir entre un híbrid de 48 V i 145 CV; un Hybrid Plug-in de 195 CV i 3 versions BEV, que van des dels 213 CV en tracció davantera fins als 375 CV en la total. L’autonomia dels BEV de fins a 650 km és un altre atribut clau.
Per accedir al mercat, llança la variant First Edition, equipada amb llantes de fins a 20 polzades, llums matricials led, sistema de navegació de 16 polzades, protecció integral de 360° i contraporta posterior elèctrica de mans lliures.
De sèrie en tota la gamma, el nou sistema d’infoentreteniment i els serveis connectats garanteixen que el vehicle estigui sempre actualitzat. D’altra banda, la conducció autònoma de nivell 2 ajudarà els clients a fer un viatge segur. Les entregues començaran el quart trimestre del 2025.
Seguretat. És una altra pedra angular del Compass, proveït de conducció autònoma de Nivell 2, sensors d’estacionament i una càmera d’estacionament posterior. Hi ha un paquet opcional amb seients ventilats o sostre corredís a l’aire lliure.
Càrrega. La càrrega de vehicles elèctrics també és a l’alçada dels estàndards més alts, amb una solució ràpida de CC de 160 kW que ofereix un temps de recàrrega de 30 minuts entre el 20 i el 80%, i un carregador a bord de fins a 22 kW.