BMW eleva el llistó amb l’esportiu compacte M2 CS
El nou BMW M2 CS eleva encara més el llistó del plaer de conduir en el segment dels esportius compactes d’altes prestacions.
La seua agilitat, el notable augment de la potència, el gran dinamisme i les característiques de disseny especialment esportives fan que conduir l’últim model exclusiu d’edició especial de BMW M GmbH sigui tota una experiència.
El nou BMW M2 CS és el següent capítol d’una història d’èxit, que va començar amb l’icònic BMW 2002 turbo i va continuar amb el BMW Sèrie 1 M Cupè i el primer BMW M2, inclosa la primera variant CS, que es va donar a conèixer el 2019. El nou model es basa en la segona generació del BMW M2 i millora significativament el nivell de prestacions. Per exemple, el motor de sis cilindres amb tecnologia M TwinPower Turbo desenvolupa 530 CV en el BMW M2 CS, 50 CV més que l’actual BMW M2. D’aquesta manera, iguala les prestacions del BMW M3 Competition Sedan xDrive. El BMW M2 CS envia la seua potència a les rodes posteriors a través de la caixa de canvis M Steptronic de vuit velocitats amb Drivelogic, que ve de sèrie.
Igual que el BMW M2 Racing, l’M2 CS es fabricarà a la planta del Grup BMW a San Luis Potosí, Mèxic, i es produirà en quantitats limitades, com és habitual en models d’edició especial de BMW M GmbH. Els principals mercats de venda són els Estats Units, Alemanya i la Xina. El llançament al mercat començarà a finals d’aquest estiu.