Byd dona a conèixer a Espanya el seu sistema ‘8 en 1’ que maximitza l’eficiència
Byd ha donat a conèixer el sistema de propulsió 8 en 1, integrat a tots els models 100% elèctrics de la marca a Espanya, que integra totes les unitats de control i sistemes elèctrics en una sola unitat. Es tracta de la unitat de control del vehicle, el sistema de gestió de la bateria, la unitat de control del motor, la unitat de distribució de la potència, el controlador CC-CC, el carregador de bord, el motor de propulsió i la transmissió.