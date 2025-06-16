Hàbits a adoptar per reduir les emissions dels vehicles
Per reduir emissions i estalviar combustible, és fonamental mantenir el vehicle en bon estat amb revisions periòdiques, controlar la pressió dels pneumàtics, planificar les rutes, apagar el motor en parades prolongades i reciclar correctament olis, bateries i pneumàtics. Són algunes de les recomanacions pràctiques ofertes per la cadena Midas amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.
En el cas dels pneumàtics, la pressió incorrecta augmenta la resistència al rodatge i, amb això, el consum de combustible, fins a un 10%, segons la Direcció General de Trànsit (DGT). A més, una pressió inadequada pot provocar un desgast irregular dels pneumàtics, reduir-ne la vida útil i comprometre la seguretat del vehicle. Per això, és essencial revisar la pressió dels pneumàtics almenys una vegada al mes i abans de viatges llargs.
En el cas dels olis utilitzats, bateries, pneumàtics i altres materials contaminants han de ser gestionats en centres especialitzats. Per exemple, un litre d’oli utilitzat pot contaminar fins a un milió de litres d’aigua.