Ford Ranger híbrid, potent i capaç

El nou Ford Ranger Híbrid Endollable ofereix tota la capacitat d’una pick-up per afrontar qualsevol tasca, per primera vegada potenciada per un avançat sistema de propulsió híbrid que permet fer servir l’energia elèctrica tant a la carretera com al lloc de treball. Disponible en una edició exclusiva de llançament anomenada Stormtrak, així com en la versió XLT i la imponent versió Wildtrak, l’híbrid endollable també introdueix per primera vegada en la gamma Ranger el Pro Power Onboard 2, que alimenta directament, des de la bateria a bord, fins a 6,9 kW per a eines i equips de treball i lleure.

El nou sistema de propulsió combina el propulsor de gasolina Ford EcoBoost de 2,3 litres i la caixa de canvis automàtica de 10 velocitats amb un motor elèctric de 75 kW i una bateria de tracció de ions de liti d’11,8 kWh. La bateria es pot recarregar connectant-la a una font d’alimentació externa, així com mitjançant el motor de gasolina o recuperant energia durant la marxa. Tarda menys de quatre hores a recarregar-se amb un carregador monofàsic de 16 amperes, 4 i amb una recàrrega completa, és capaç de recórrer fins a 52 km en mode elèctric, més que la distància diària recorreguda pel 52% dels usuaris del Ranger, segons un estudi de Ford.

Quan estigui disponible, el sistema Ford Pro per a recàrrega domèstica permetrà als propietaris programar la recàrrega durant les tarifes nocturnes més econòmiques, la qual cosa reduirà encara més el cost total de propietat. D’aquesta manera, un usuari podria estalviar 850 euros a l’any en comparació amb el Ranger de motor turbodièsel V6 de 3,0 litres, si recarrega diàriament amb tarifes elèctriques per a empreses i recorre 80 quilòmetres al dia.

Mentre condueixen, els usuaris poden triar quan i com utilitzar l’energia de la bateria amb els modes VE Auto, VE Ara, VE Després o VE Càrrega.

L’elevat parell motor i la frenada addicional del motor gràcies a la recàrrega regenerativa faciliten l’acceleració i milloren el control en descensos quan es transporten càrregues útils de fins a una tona i es remolquen fins a 3.500 kg.

Les variants Wildtrak afegeixen detalls exclusius a l’interior i a l’exterior del vehicle, seients davanters i volant calefactats, i il·luminació de 360 graus per a una millor visibilitat quan es treballa o hi ha poca llum.