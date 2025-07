Presenten el primer decàleg de seguretat del cotxe elèctric

L'objectiu és dotar els concessionaris d’eines clares per respondre els dubtes més freqüents dels clients.

Els vehicles elèctrics encara arrosseguen mites i percepcions errònies que generen desconfiança entre molts conductors. Tanmateix, la realitat tècnica és contundent: s’incendien amb menor freqüència que els de combustió, l’aigua és un mètode eficaç per sufocar possibles focs i la recàrrega domèstica és completament segura si es fa d’acord amb la normativa. Aquestes certeses es recullen en el Decàleg de Seguretat del Vehicle Elèctric, presentat recentment per Faconauto i AEDIVE, amb l’objectiu de dotar els concessionaris d’eines clares per respondre els dubtes més freqüents dels clients.

El document desmunta els principals mites sobre incendis, càrrega domèstica i manteniment amb dades contrastades i protocols professionals. El decàleg està disponible per a descàrrega gratuïta als webs www.faconauto.com i www.aedive.es, si bé serà distribuït a través de tota la xarxa de concessionaris i també a través dels administradors de finques per reforçar tant l’assessorament tècnic al client com la gestió segura del vehicle elèctric en entorns residencials.