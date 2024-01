Aragonès reitera la seua intenció de convocar eleccions el febrer del 2025

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat aquest dilluns la seua intenció d’esgotar la legislatura i convocar les eleccions catalanes "quan toquen", el febrer del 2025. "La meua intenció, i en aquests moments no tinc cap element per canviar la decisió, és que les eleccions siguin quan toquen, el febrer de 2025. No teníem una legislatura completada des de fa gairebé 15 anys", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Tot això després que ERC hagi avalat aquest dissabte Aragonès com a candidat de nou del partit a les eleccions al Parlament, i ha elogiat la figura del president del partit, Oriol Junqueras.

De fet, ha assegurat que, una vegada entri en vigor la llei d’amnistia, podran disposar del "gran actiu" que és Junqueras per a les circumstàncies que es puguin esdevenir en un futur, ha dit. "Oriol Junqueras, estic totalment convençut, que en el futur escriurà noves pàgines de la història d’aquest país", ha recalcat Aragonès, que ha demanat treballar amb mirada llarga i poder completar una presidència al capdavant de la Generalitat de vuit anys.

Pressupostos



També s’ha mostrat convençut que, malgrat encapçalar un Govern en minoria, podran aprovar el projecte de Pressupostos de 2024, com han fet "cada any" de la seua legislatura, ha dit. En plenes negociacions amb PSC, Junts, comuns i CUP per tirar-los endavant, el president català ha explicitat que projectes com el Hard Rock o l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona "no tenen res a veure" amb els comptes d’aquest any. Sobre la Ronda Nord, ha assegurat que el conveni amb el Govern es firmarà "pròximament" després que ja hagi validat el canvi legislatiu per poder fer l’encomanda de gestió. I sobre l’Aeroport de Barcelona, ha precisat que la millora de la infraestructura no comporta "necessàriament l’ampliació de la pista", després de criticar la proposta inicial que va fer Aena en el seu moment. "Aena ens va plantejar un projecte una mica colonial", ha retret Aragonès, que creu que l’important és que la Generalitat tingui la capacitat de gestió de l’aeroport.

Referèndum

A més, ha insistit en la seua voluntat d’avançar en la celebració d’un referèndum a Catalunya que sigui reconegut internacionalment, i per a això considera que la millor via és fer-ho de forma acordada amb l’Estat. "Treballaré perquè, en aquests quatre anys que s’han iniciat en la legislatura espanyola, es fixin les condicions perquè Catalunya pugui fer un referèndum sobre la independència", ha destacat el president de la Generalitat, que ha demanat d’aprofitar la conjuntura actual per pressionar en això i per aconseguir altres avenços. Així, ha avisat a Sánchez que "o s’entén amb els 14 diputats independentistes, o serà difícil que pugui sortir endavant".