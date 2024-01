Massacre en un nou atac ucraïnès sobre Donetsk

La guerra d’Ucraïna es va agreujar ahir amb l’atac de l’artilleria ucraïnesa contra un mercat de Donetsk que va causar almenys 25 morts i una vintena de ferits, i que ha estat un dels més cruents contra aquesta ciutat, que Kíiv no controla des del 2014.

“Tenim informació confirmada de 25 morts. Almenys 20 persones més han resultat ferides, entre elles dos nens, tots dos en estat de mitjana gravetat”, va afirmar Denís Puixilin, líder de l’autoproclamada república popular de Donetsk, annexionada per Rússia el setembre del 2022.El mercat afectat per l’atac es troba al microdistricte Tekstiltxik, al sud-oest de Donetsk, que es troba a una desena de quilòmetres de la línia del front, per la qual cosa és a l’abast de l’artilleria ucraïnesa.L’atac es va produir en moments en què s’intensifiquen els combats al front oriental ucraïnès, on les tropes russes han aconseguit alguns avenços els últims dies, segons el grup d’anàlisi nord-americana Institut per a l’Estudi de la Guerra (ISW).El portaveu de les Forces Terrestres d’Ucraïna, Volodímir Fitio, va admetre que les tropes russes van capturar la localitat de Krotxmalna, a la regió nord-oriental de Khàrkiv, però va restar importància a aquesta acció.Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va subratllar que no firmarà cap tipus d’acord que suposi entregar Crimea i el Donbàs a Rússia, mentre va retreure al seu homòleg rus, Vladímir Putin, que no vol realment la pau. Putin “no vol la pau amb Ucraïna”, sinó que aspira a ocupar el país sencer. “Mai ha volgut la pau”, va indicar Zelenski a la televisió britànica Channel 4 News.D’altra banda, l’exministre d’Exteriors finlandès i candidat presidencial Pekka Haavisto creu poc probable que el Kremlin compleixi les seues amenaces i llanci en el futur una ofensiva militar contra Finlàndia, encara que per si de cas va advertir Moscou que “estem preparats per a tota mena de mals procedents de Rússia”.