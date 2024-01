Laura Vilagrà, nova vicepresidenta del Govern i Sergi Sabrià, nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha nomenat la fins ara consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, com va nova vicepresidenta de l'executiu. A més, Sergi Sabrià serà el nou viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern. Així ho ha anunciat Aragonès durant una compareixença aquest dimarts a Palau, on ha argumentat els canvis de cara a reforçar l'estructura "ja existent" de l'executiu. Així mateix, el president ha avisat l'oposició que pot "abandonar tota esperança" de sembrar dubtes sobre un avançament electoral: "Culminarem el mandat", ha afegit Aragonès. I ha reiterat que, amb els canvis, es confirma que el Govern té la voluntat de treballar per "fer la feina fins al darrer dia": "No deixem la feina a mig fer".

Vilagrà ocuparà a partir d'ara el càrrec de vicepresidenta, assumint un rol que, a efectes pràctics, "en bona part ja portava a terme", tal com ha apuntat el president. A tall d'exemple, Aragonès ha afirmat que s'apropen mesos de "parlar i negociar molt", tant amb institucions de l'Estat com catalanes.

En aquest sentit, ha subratllat que Vilagrà podrà pilotar "més fàcil" aquestes responsabilitats com a vicepresidenta que des d'una conselleria.

Al seu torn, Sabrià mantindrà la direcció de l'oficina del president, i assumirà també la nova viceconselleria d'Estratègia i Comunicació. Es tracta d'un comissionat que depèn de Presidència, i que pot assistir al Consell Executiu.

Aragonès ha volgut deixar clar que els canvis no suposen cap increment de l'estructura de l'executiu, sinó que s'aprofiten els recursos ja existents, però amb el "rol institucional" que pertoca. I ha argumentat els canvis com un "reforç polític" per acabar l'any que queda de legislatura, i poder "rematar" la feina.

El president ha insistit que acabarà el mandat, i que per tant les eleccions se celebraran el febrer de 2025, "tal com està previst". En aquesta línia, Aragonès ha defensat que ell presideix "el Govern de les certeses" i que, malgrat les conjuntures parlamentàries, està podent aprovar tots els pressupostos fins ara.

"Aquí estarem treballant al servei de Catalunya fins l'últim dia", ha garantit el president. En aquesta línia, ha advertit l'oposició que, si espera i desitja "sembrar dubtes" sobre un possible avançament electoral, ja pot "abandonar tota esperança": "Culminarem el mandat".

Aragonès sosté que, amb els canvis d'avui, es desmenteixen aquests "desitjos" de l'oposició perquè el Govern treballarà "amb tota l'energia". El president confia en accelerar les negociacions pels pressupostos i tancar un "bon acord", al marge de quan pugui culminar-se.