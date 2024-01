Aragonès reforça el seu nucli dur i ascendeix Vilagrà a vicepresidenta

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reforçar ahir el nucli dur del seu Govern nomenant Laura Vilagrà, ara consellera de la Presidència, nova vicepresidenta, i el que era el seu cap de gabinet, Sergi Sabrià, nou viceconseller d’Estratègia. El cap de l’Executiu va subratllar que no es tracta de canvis “cosmètics”, sinó que tenen l’objectiu de “reforçar” el Govern per “culminar” aquest últim any de legislatura, amb “reptes” com l’emergència per sequera, l’impuls del català, el traspàs de Rodalies o la negociació amb l’Estat per a l’amnistia, un referèndum acordat i un finançament singular. També va subratllar que aquests canvis no suposen cap increment de l’estructura del Govern, sinó que s’aprofiten els recursos ja existents.

Aragonès va destacar el “rol polític de primer ordre” dut a terme per Vilagrà, especialment en la interlocució amb el Govern espanyol. Va dir que venen mesos de “parlar i negociar molt” i va subratllar que Vilagrà podrà gestionar “més fàcilment” aquestes responsabilitats com a vicepresidenta del Govern que des d’una conselleria.També va detallar que Sabrià mantindrà la direcció d’oficina del president, i assumirà també la nova viceconselleria d’Estratègia i Comunicació. Es tracta d’un comissionat que depèn de Presidència, i que pot assistir al Consell Executiu. Aragonès va subratllar el paper que tindrà Sabrià en projectes “estratègics” vinculats als fons europeus o el català, i va suggerir que a partir d’ara comptarà amb més protagonisme perquè l’Executiu “sumi noves veus públiques i el seu posicionament arribi a tot el món”.També va voler concloure qualsevol especulació sobre un possible avanç de les eleccions, a l’insistir que els comicis seran “quan toquin, el mes de febrer del 2025”. “Els que desitgen sembrar dubtes, per pur benefici electoral particular, que abandonin tota esperança, perquè aquest Govern culminarà la legislatura. Les decisions d’avui desmenteixen els desitjos de l’oposició”, va afirmar Aragonès, que es va mostrar convençut que el Govern podrà aprovar els pressupostos del 2024 “com més aviat millor”, encara que sense posar terminis.

Junts titlla de “retoc en clau electoral” el canvi al Govern

El portaveu de Junts, Josep Rius, va titllar ahir de “retoc cosmètic en clau electoral” els nomenaments com a vicepresidenta de la Generalitat de Laura Vilagrà, i el de Sergi Sabrià com a viceconseller d’Estratègia. Va assegurar que el Govern ha fet els canvis per “intentar una remuntada a la desesperada”, i va considerar que no aporten res a la gestió del Govern en un moment en què Catalunya afronta “reptes i emergències importants”.La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, va criticar les modificacions al Govern, i va reclamar a l’Executiu que “afronti els grans reptes de país” com la sequera, l’educació i l’habitatge i que “pensi menys en les eleccions”.Per la seua part, la diputada de la CUP Laia Estrada va reclamar a Pere Aragonès que expliqui “què és el que vol fer amb el que queda de legislatura i, sobretot, al costat de qui” vol acabar-la.