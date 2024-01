Una dona perd la vida en una protesta d'agricultors

Una dona va morir a primera hora d’ahir durant una protesta al sud de França, en el marc de les mobilitzacions convocades per treballadors del sector agrícola i que, amb aturades i talls de carreteres, reclamen al Govern gal avanços per poder millorar les condicions laborals.

El sinistre es va produir al voltant de les 5.45 en una barricada aixecada en el departament de l’Arieja, segons les autoritats de la zona.Un vehicle que es dirigia a Andorra va entrar en una carretera nacional tallada i va envestir un “mur” de farcells de palla rere el qual descansava un grup de persones. Les autoritats van notificar la mort d’una dona, mentre que tant el seu marit com la seua filla, de 14 anys, van resultar ferits.Els tres ocupants del vehicle van ser detinguts en un primer moment i la Fiscalia ha obert una investigació per presumpte homicidi, encara que de caràcter involuntari. El conductor també va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia.La polèmica entorn d’aquestes mobilitzacions es va traslladar a l’Assemblea Nacional, on el Govern i l’oposició es van creuar retrets per les seues respectives posicions sobre les protestes.