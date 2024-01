Marlaska defensa les expulsions de menors malgrat el Suprem

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar ahir que l’interès del menor va regir en les devolucions de Ceuta al Marroc l’agost del 2021, que el Suprem va titllar dilluns d’“il·legals”. Marlaska va rebre una allau de crítiques de l’oposició, associacions i dels seus socis de Govern, Sumar, que li exigeixen “responsabilitats”. L’Alt Tribunal va sentenciar que la devolució, que es van dur a terme per la delegació de Govern durant l’entrada massiva a Ceuta del 2021, va ser il·legal per l’“absoluta inobservança” de la llei d’estrangeria i perquè ho prohibeix “de manera lapidària” el Conveni Europeu de Drets Humans, fins al punt de subratllar que es van vulnerar els drets a la integritat física i moral dels menors.

Davant la contundència de la sentència, el ministre, que va comparèixer davant de la Comissió d’Interior del Congrés, es va mostrar convençut que les autoritats es van ajustar en tot moment a l’ordenament jurídic i van actuar “sempre sota el principi de l’interès superior del menor”.Després de deixar clar el respecte del Govern a les resolucions judicials, Marlaska va defensar la seua gestió migratòria dins d’una política de “seguretat humana” que va dir que mantindrà en els propers anys. Les seues explicacions, no obstant, no van convèncer ni l’oposició, ni els demandants ni les organitzacions no governamentals. Menys encara el seu soci de Govern. El diputat de Sumar Gerardo Pisarello va exigir explicacions a Marlaska. “I sobretot, cal reparar l’ocorregut perquè no torni a passar, perquè estem davant una catàstrofe moral, a més d’una il·legalitat”, va etzibar. Podem va anar un pas més enllà i va exigir que “assumeixi responsabilitats”. El PP va sol·licitar la dimissió per “responsabilitat”, una demanda que Vox va titllar d’“hipòcrita” perquè l’Executiu de Ceuta, del PP, va tenir una “actitud submisa i complaent” amb les ordres dictades des d’Interior encara que “sabien que no s’estava fent bé”.D’altra banda, Interior va criticar la decisió de Creu Roja de renunciar a treballar a l’aeroport de Madrid davant de la situació d’amuntegament a causa dels migrants procedents de països africans que sol·liciten asil al fer escala a la capital.