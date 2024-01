Kíiv sol·licita a l'ONU i Creu Roja que investiguin la demolició de l'avió

Ucraïna va sol·licitar ahir a Nacions Unides i al Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) que portin a terme una investigació internacional que aclareixi el sinistre de l’avió de transport militar rus Ilyushin Il-76, que segons Moscou va ser abatut dimecres en territori rus per un míssil llançat per Kíiv amb 65 presoners de guerra ucraïnesos a bord.

“Proves, aquesta és la paraula principal ara [...]. El nostre estat insistirà en una investigació internacional”, va afirmar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va precisar que el Servei de Seguretat d’Ucraïna (SBU) ja ha obert indagacions per aclarir “totes les circumstàncies” del sinistre.Les autoritats ucraïneses posen en dubte que l’aparell sinistrat transportés presoners per al seu canvi per soldats russos. “Els russos juguen amb les vides dels presoners ucraïnesos, els sentiments dels seus familiars i les emocions de la nostra societat”, va denunciar, sense especificar qui va abatre l’avió o què va causar la seua caiguda.El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va reaccionar a les declaracions de Zelenski, a l’assenyalar que “si ell es refereix a una investigació de les accions criminals del règim de Kíiv, llavors aquesta és inequívocament necessària”. “No és la primera vegada que el règim de Kíiv mata els seus ciutadans. Van començar a assassinar-los disparant-los amb tancs el 2014. I continuen fent-ho”, va afegir.El ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, que es trobava ahir a Nova York, va avançar que Rússia havia demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat, que ja estava programada per ahir a la nit.Per la seua banda, els equips de rescat russos van anunciar la troballa de les caixes negres de l’avió. Una font russa va comentar, al seu torn, que “per establir les identitats de tots els ocupants [de l’avió] es requereix material genètic de familiars dels morts”, de manera que “la part ucraïnesa haurà de reconèixer la mort dels seus ciutadans, garantir la presa de material genètic i entregar-lo”.Així mateix, Rússia va assegurar que no deixarà d’intercanviar presoners amb Ucraïna perquè, per rescatar els seus soldats, “dialogarà fins i tot amb el diable”.