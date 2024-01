Montero vol un “pacte de país” per a la condonació del deute del FLA

La vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va anunciar ahir que el ministeri d’Hisenda es reunirà en les properes setmanes amb les comunitats autònomes per avançar en la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) fruit de l’acord entre el PSOE i ERC. Segons Montero, aquesta assumpció del deute per part de l’Estat es farà “amb criteris objectius i comuns per a totes les comunitats de règim comú”, per a la qual cosa va demanar un “acord de país”.

Per la seua part, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, va insistir a reclamar un finançament singular per a Catalunya i, després d’afirmar que treballaran perquè entri en vigor aquest any, va afirmar que servirà “per reforçar els serveis públics més bàsics”. “És un any clau. Serà l’any de Rodalies, l’any del finançament singular, l’any d’una agenda ambiciosa”, va afirmar.