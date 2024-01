Veten suspendre el protocol d'assetjament del Parlament

ERC, el PSC i la CUP van rebutjar suspendre el protocol per a la prevenció, detecció, abordatge i resolucions d’assetjament al Parlament. Ho van fer després que la presidenta de la Cambra, Anna Erra (Junts), ho proposés en la reunió de la mesa dimarts, segons Nació Digital. Tot això després que les diputades de Junts Aurora Madaula i Cristina Casol, afins a Laura Borràs, hagin denunciat haver estat víctimes d’assetjament per raó de gènere al grup parlamentari.

La presidenta del Parlament va afirmar que s’han detectat carències en el protocol, principalment en l’àmbit de la confidencialitat, i va dir que tots els implicats d’un cas han de tenir garanties. Erra va encarregar un informe jurídic sobre com s’ha aplicat el protocol d’assetjament i si ha de suspendre’s mentre se sotmet a una eventual revisió.

Anna Erra encarrega un informe jurídic sobre el protocol i ERC i la CUP s’obren a reforçar-lo

ERC, PSC i la CUP es van oposar a suspendre el protocol, però no van tancar la porta a fer canvis en cas que sigui necessari. Els republicans van rebutjar deixar-lo sense efecte al·legant que això suposaria debilitar una eina pròpia del Parlament per un cas concret d’un grup parlamentari.El secretari tercer de la mesa, el cupaire Carles Riera, es va oposar rotundament a suspendre el protocol al considerar que suposaria una situació d’indefensió per a possibles víctimes i una inacció del Parlament. Els anticapitalistes defensen reforçar el protocol i la seua capacitat de prevenció, i en cap cas no deixar-lo en suspens. Per la seua banda, els socialistes van evitar comentar aquesta qüestió.

Madaula també du Junts davant de l’Oficina d’Igualtat

■ La secretària segona de la mesa del Parlament, Aurora Madaula (Junts), també ha acudit davant de l’Oficina d’Igualtat de la Cambra per denunciar el seu grup parlamentari per presumpte assetjament, segons va avançar ahir el diari Ara. Madaula està de baixa mèdica després que la presidenta del Parlament, Anna Erra, la convidés a deixar el seu càrrec a la mesa. La dirigent juntaire va perdre la seua confiança després que Madaula denunciés, en el ple del Parlament de les Dones de novembre, “violències silencioses” per part de companys del grup.També la diputada lleidatana de Junts Cristina Casol va denunciar el partit per aquests fets, la qual cosa ha provocat malestar al si de la formació. L’Oficina d’Igualtat del Parlament ha arxivat la seua denúncia per falta de proves.