La Haia no exigeix un alto el foc a Gaza però sí evitar un genocidi

El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) va ordenar ahir a Israel que “prengui totes les mesures necessàries” per evitar un genocidi contra la població palestina a Gaza i li va exigir permetre l’accés “immediat i efectiu” d’ajuda humanitària a la regió. Tanmateix, aquest tribunal amb seu a la Haia no va exigir a Tel-Aviv un “alto el foc”, tal com havia demanat Sud-àfrica. El Tribunal considera que hi ha “accions o omissions” que poden suposar un risc “plausible” de genocidi als palestins. El tribunal tem que la “situació humanitària catastròfica es deteriori” a Gaza i causi “un mal irreparable” als civils palestins. El TIJ va prendre aquesta decisió amb una àmplia majoria de la sala, ja que 15 vocals van donar suport al dictamen i només van votar-hi en contra la magistrada ugandesa Julia Sebutinde i el jutge israelià Aharon Barak. El tribunal ha donat un mes a Israel perquè informi de les mesures que hagi adoptat per complir les seues ordres. Les sentències del TIJ són jurídicament vinculants i no es poden recórrer. No obstant, el tribunal no té cap manera de fer-les complir.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar que l’acusació de genocidi contra Israel “no només és falsa, sinó que és indignant”, i va celebrar que la cort no hagi ordenat un alto el foc. Hamas va considerar la sentència “un avanç important que contribueix a aïllar l’ocupació israeliana i exposar els seus crims a Gaza”.

Tel-Aviv aguditza l’ofensiva al sud de Gaza i assetja diversos hospitals

■ L’Exèrcit israelià va aguditzar ahir la seua ofensiva contra el grup islamista Hamas al sud de la Franja de Gaza, amb operacions militars “precises” als principals hospitals de Khan Yunis, la regió més important del sud de l’enclavament palestí i bastió de Hamas. Aquests centres mèdics acullen milers de pacients i desplaçats. L’Exèrcit d’Israel també va demanar als residents al camp de refugiats de Khan Yunis que evacuïn el lloc i es desplacin a l’àrea d’Al-Mauasi, descrita com a “segura” tot i que els últims dies ha estat objecte d’atacs.