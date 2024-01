Junts anirà a la justícia per Madaula i Casol

La direcció de Junts planteja emprendre mesures legals davant de les “difamacions i filtracions” arran dels casos de presumpte assetjament per raó de gènere en la formació fets públics per Aurora Madaula –secretària segona de la mesa del Parlament– i Cristina Casol, diputada per Lleida. Ho van explicar diverses fonts detallant que així es va exposar en una reunió de la permanent de Junts i que, posteriorment, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ho va comentar en la reunió ordinària de dimarts als seus diputats. En la reunió, Batet va explicar que la formació va demanar activar les esmentades mesures legals “davant d’aquesta ruptura de la confidencialitat, davant d’aquestes difamacions i davant d’aquestes filtracions”.Madaula i Casol, afins a la presidenta de Junts, Laura Borràs, van presentar a l’Oficina d’Igualtat del Parlament, i en diferents moments, una denúncia contra el grup de Junts per presumpte assetjament, que va delegar la investigació en una empresa externa. Aquesta encara no ha resolt el cas de Madaula, però sí el de Casol amb un informe que va concloure que, en la majoria de les deu situacions denunciades per ella, no s’havia pogut acreditar assetjament o discriminació, però sí que descrivia un ambient de treball al grup “en què el masclisme més cultural és arrelat”. Batet va carregar en la reunió contra les “difamacions” que considera que conté l’informe i que, segons el seu parer, perjudiquen la imatge del partit. Va anunciar que a partir d’ara gravaran les reunions del grup “perquè no es pugui tergiversar” el contingut del que es parla. Laura Borràs va evitar ahir opinar sobre aquestes denúncies però va confirmar que Junts “prendrà mesures” contra les “filtracions”. Va afirmar que el seu silenci sobre l’assumpte es deu que dirà “tot el que hagi de dir als òrgans corresponents” de la formació.