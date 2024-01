Cinc exlíders d'UGT, a judici per la desviació de 40,7 milions

La Secció Tercera de l’Audiència de Sevilla va començar ahir el judici contra l’exsecretari general d’UGT d’Andalusia Francisco Fernández i quatre exresponsables més del sindicat per presumptament haver defraudat 40.750.047 euros de subvencions públics. Aquests haurien incorregut en un presumpte delicte continuat de frau de subvencions, en concurs amb un delicte continuat de falsedat en document mercantil. L’advocat defensor Luis López de Castro va afirmar que la causa naix d’“una documentació sostreta” i “il·lícitament obtinguda” per qui va ser treballador d’UGT Roberto Alejandro Macías Chaves, i va afirmar que això hauria de derivar en la “nul·litat” de totes les actuacions d’aquest procés judicial. El fiscal anticorrupció Fernando Soto ho va rebutjar i va assegurar que de les actuacions es desprèn que el sindicat “sol·licitava que els seus proveïdors falsegessin les factures per enganyar la Junta”.

Per la seua part, UGT d’Andalusia, que figura com a responsable civil subsidiari, va lamentar la “criminalització d’una qüestió estrictament administrativa” i va assegurar que ha cobert els diners reclamats.