El jutge de la trama russa del procés obre la porta a imputar Puigdemont per traïció

El jutge Joaquín Aguirre, que instrueix l’anomenat cas Volhov, va prorrogar ahir sis mesos la investigació, que vincula l’expresident Carles Puigdemont amb una suposada trama russa per afavorir la independència de Catalunya. El magistrat obre la porta, encara que no ho esmenta en l’escrit, a imputar per alta traïció Puigdemont i els seus col·laboradors, un delicte que els impediria acollir-se a la futura llei d’amnistia.

Un dia abans que el Congrés voti avui el text final de la llei d’amnistia, Aguirre assegura haver trobat “estretes relacions” entre alguns investigats de l’entorn de l’expresident, com el cap de la seua oficina, Josep Lluís Alay, o l’empresari Víctor Terradellas, amb “individus de nacionalitat russa, alemanya o italiana, alguns dels quals mentre ocupaven càrrecs diplomàtics o relacions amb els serveis secrets russos”. Per al jutge, de la instrucció de la peça separada del cas Volhov sobre els suposats contactes a Rússia per al procés es desprenen inicis que l’entorn de Puigdemont va treballar per desenvolupar una “legislació pròpia sobre les criptomonedes adequada als interessos russos” i que el seu entorn va arribar a reunir-se amb “els més alts capos de la màfia russa”.Segons el jutge, d’uns missatges que Víctor Terradellas va intercanviar amb J.B.S., suposat intèrpret i enllaç amb Rússia, a començaments del 2018 es desprèn que els contactes al Kremlin “devien ser de molt alt nivell” perquè s’“intueix” que l’exdirigent de CDC sap que començarà la invasió d’Ucraïna per Rússia.Paral·lelament, el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón va decidir allargar sis mesos més la instrucció de la causa de Tsunami Democràtic, en la qual investiga Puigdemont i la dirigent d’ERC Marta Rovira per terrorisme. En una interlocutòria, el magistrat va apuntar que els investigats han de ser-ho per aquest delicte, ja que van crear una estructura estable i jerarquitzada per “subvertir l’ordre constitucional” mitjançant la mobilització massiva.Fonts del PSOE, al seu torn, interpreten com una ingerència política els últims moviments de García-Castellón i Aguirre respecte als causes de Tsunami i Volhov.La portaveu d’ERC, Raquel Sans, va afirmar que “la repressió no dependrà de l’amnistia, ja ho vèiem amb les invencions de García-Castellón”, i el juntaire Eduard Pujol va assegurar que el “tot a cent d’excessos judicials” contra l’independentisme “no ha acabat”.

Esquerra i Junts pressionen per millorar l’amnistia

ERC i Junts escuraven ahir les negociacions amb el PSOE per treure tota al·lusió al terrorisme en la llei d’amnistia i garantir que cap implicat en el procés quedi fora de la mesura. El text final de la norma es votarà avui al Congrés i la portaveu dels republicans, Raquel Sans, va assegurar que la redacció de la llei és “la millor possible”. Però va alertar de la “repressió judicial” que pugui rebre la mesura i va assegurar que seguien les converses sobre les esmenes vives de la llei. Pel seu costat, Junts va avisar que “ara per ara no hi ha acord” i continuava negociant amb el PSOE perquè no veia blindada l’amnistia. Junts creu que caldria eliminar del tot l’excepció dels delictes de terrorisme, un punt que els socialistes asseguraven que no volen canviar. A més, els juntaires pretenen incloure en l’amnistia els delictes de traïció i relatius a la defensa nacional, després de la decisió del jutge del cas Volhov que podria afectar Puigdemont.Amb tot, el diputat del PSOE José Zaragoza va descartar que de moment els socialistes votin a favor de les esmenes vives d’ERC i Junts a l’amnistia.D’altra banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va arremetre contra Pedro Sánchez per dir “fatxes” a milions de “compatriotes” que no entenen la “submissió” del seu Executiu als independentistes. Va afirmar que “Espanya no amnistiarà el PSOE”.