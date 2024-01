El text torna a la Comissió de Justícia per negociar

El rebuig de la llei d’Amnistia suposa un retard inesperat en la tramitació. Estava previst que el PP, amb la seua majoria absoluta, intentés alentir al màxim la tramitació al Senat, però el cert és que el primer problema de calendari ha sorgit al Congrés amb el rebuig de Junts. La llei tornarà ara a la Comissió de Justícia del Congrés, on els de Carles Puigdemont confien a negociar i que el PSOE acabi avalant les seues esmenes al text. Tot plegat mentre fonts d’Esquerra adverteixen de la complexitat de l’escenari, apuntant a un PSOE que té difícil anar més enllà pel que fa als acords.

L’aprovació del dictamen de la llei d’amnistia per part del bloc de la investidura, amb 177 vots a favor i 172 en contra, permet que els grups parlamentaris tinguin un nou termini per introduir canvis. Socialistes i juntaires apunten que el termini és de quinze dies, atès que la tramitació de la llei s’està duent a terme per la via d’urgència. En la comissió es treballarà sobre el dictamen de la llei i continuen vives les esmenes en solitari de Junts i ERC i les transaccionals entre Junts i ERC i de Junts i el PNB que es van votar en el ple. A més, si els grups parlamentaris arriben a altres acords, podran presentar esmenes transaccionals. Si la comissió avala un nou dictamen, el procés torna a començar i caldrà tornar a portar-lo al ple, com va ocórrer ahir, amb la intenció aquesta vegada que s’acabi amb l’aprovació de la llei. Després hauria de passar al Senat, on el PP la rebutjarà de ple i podria encallar-la durant dos mesos. Després seria de nou la Cambra Baixa la que hi donaria el vistiplau definitiu.El Govern de Sánchez assegura que la legislatura no està en risc i fonts de l’Executiu assenyalen que no canviaran la seua posició sobre la llei. Confien que sigui Junts qui reflexioni.

Les negociacions sobre l’amnistia s’encavalcaran amb les dels pressupostos generals de l’Estat

Sobre com afecta el fre dels de Puigdemont a la llei sobre les relacions de cara a altres negociacions importants, des d’ERC recorden que els pressupostos generals de l’Estat es poden prorrogar i adverteixen els de Carles Puigdemont que s’han ficat en un cul-de-sac.