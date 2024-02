El CGPJ replica a les crítiques de partits demanant que els “deixin en pau”

El diputat d’ERC i membre de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg s’ha instal·lat temporalment a Ginebra al ser vinculat a Tsunami Democràtic pel jutge que investiga el cas a l’Audiència Nacional, Manuel García-Castellón. Ha pres aquesta decisió per assessorar-se i preparar la seua defensa “política i jurídica”. Segons ERC, la marxa del parlamentari es deu a “episodis d’angoixa i ansietat provocats per la repressió” judicial de la de què asseguren està sent víctima.

Wagensberg, que actualment es troba de baixa, va explicar ahir a TV3 que va anar a Ginebra per Nadal per assessorar-se a l’hora d’afrontar l’acusació de terrorisme. Va dir que té intenció de tornar a Catalunya, però que “de moment” no se sent amb forces. Després d’afirmar que no es considera exiliat, va detallar que “estic presumptament investigat”. “No estic ni citat”, va dir. Wagensberg també va lamentar que Junts rebutgés dimarts al Congrés la llei d’amnistia, de la qual es podria beneficiar si inclou el delicte de terrorisme.El president, Pere Aragonès, i la líder republicana Marta Rovira van donar suport a Wagensberg, al qual veuen víctima de la “persecució de l’Estat en un cas que sembla més un muntatge que una investigació judicial”.

Aragonès i Rovira fan pinya i diuen que el diputat és “víctima de la persecució de l’Estat”

Nou vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) van sol·licitar ahir al president interí, Vicente Guilarte, que convoqui un ple extraordinari per fer un pronunciament oficial després de les acusacions llançades dimarts per diversos diputats contra jutges durant la sessió parlamentària en la qual es va debatre i va rebutjar l’actual text de la proposició de llei d’amnistia.

En un escrit, van reclamar un “pronunciament sobre les declaracions abocades en la sessió plenària del Congrés, per oradors de diversos grups parlamentaris davant de l’aquiescència i mutisme de la senyora presidenta” de la Cambra, Francina Armengol. Durant aquest ple, la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, va defensar les esmenes del seu partit a l’amnistia per impedir maniobrar a “jutges prevaricadors”, i la portaveu de Justícia d’ERC, Pilar Vallugera, va carregar contra les “investigacions prospectives d’uns jutges que clarament prevariquen”. Van al·ludir al jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón, que investiga Tsunami Democràtic, i al magistrat del cas Volhov, Joaquín Aguirre.Per la seua part, el president interí del CGPJ, Vicente Guilarte, va criticar els “insults” a García-Castellón i Aguirre durant el ple de dimarts. “Que ens deixin en pau i no qüestionin la imparcialitat dels integrants del Poder Judicial”, va dir.

Fiscalia descarta el terrorisme i recolza prorrogar la investigació

La Fiscalia de l’Audiència Nacional va insistir ahir que no veu delictes de terrorisme en les protestes que Tsunami Democràtic va impulsar després de la sentència del procés. El fiscal Miguel Ángel Carballo va mantenir un criteri diferent del del jutge d’instrucció de la causa, Manuel García-Castellón, que manté la qualificació de terrorisme per a Tsunami. En aquest sentit, Carballo afirma que els fets són “com a mínim” constitutius de desordres públics greus i afegeix que, al no existir indicis de terrorisme, són els jutjats de Catalunya els que han d’assumir la investigació del cas.D’altra banda, el fiscal de l’Audiència Nacional es va mostrar favorable a prorrogar la instrucció uns altres sis mesos, tal com va acordar García-Castellón, perquè hi ha “múltiples investigats” i és necessari portar a terme encara “diverses diligències d’investigació” acordades en la interlocutòria del magistrat per qui dirigia la investigació contra Carles Puigdemont i Marta Rovira.