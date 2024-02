Aragonès descarta de nou transvasar aigua de la conca de l'Ebre cap a Barcelona

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va rebutjar de nou, en una entrevista amb Efe, la proposta de quatre col·legis professionals de connectar la conca de l’Ebre amb el sistema Aigües Ter-Llobregat per transvasar aigua cap a Barcelona perquè es tracta d’una conca que també pateix sequeres (malgrat que no aquest any) i després podria ser una cosa “permanent”.

“El que es proposa acabaria provocant probablement un transvasament de l’Ebre, perquè per molt que es digui que és de caràcter extraordinari hi hauria un risc molt alt que acabés convertint-se en permanent”, va alertar Aragonès. A més, va recordar que “fa vuit o nou mesos es van haver d’aplicar restriccions a la conca de l’Ebre, perquè també patia sequera”.

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, mantindrà avui una reunió a Barcelona amb la vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per abordar solucions que ajudin a pal·liar la situació d’emergència hídrica que pateix Catalunya des de divendres passat. Aragonès espera la “màxima col·laboració” de la ministra per revertir els efectes de la sequera a Catalunya, amb suport en el finançament de dessalinitzadores o amb vaixells d’aigua de conques que gestiona l’Estat o des de dessalinitzadores d’altres comunitats. “Alguna mesura d’emergència probablement haurem d’activar, com el transport d’aigua; els vaixells hauran de venir de conques que no són responsabilitat de la Generalitat, sinó que són de l’Estat, o des de dessalinitzadores que estan fora de Catalunya i, per tant, són responsabilitat del ministeri. En aquest sentit, esperem màxima col·laboració”, va assenyalar.A l’espera que se certifiquin opcions com la de portar aigua des de dessalinitzadores com la de Sagunt (València), Aragonès va assegurar que “actuarem conjuntament i amb responsabilitat totes les administracions en aquest moment de dificultat”. En tot cas, el president espera una “proposta” concreta del ministeri que, va recordar, és qui “gestiona les conques que passen per diverses comunitats autònomes”, com la de l’Ebre, o és titular de moltes dessalinitzadores. “Esperem resultats aviat”, va indicar, i va apuntar també que existeix “la possibilitat que el ministeri col·labori en el finançament de l’ampliació de la dessalinitzadora de Tordera i en la construcció de la nova de Foix, que és una de les principals mesures”.

Illa veu “generosa” la proposta de portar-ne des de Sagunt amb vaixell

El líder del PSC, Salvador Illa, va agrair ahir que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, digués que “aquí s’està per ajudar” i donés suport a la proposta de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, de portar aigua en vaixells des de la dessalinitzadora de Sagunt fins a Catalunya. “Aquest és el camí. Això és política útil. Això és tenir una mínima altura”, va afirmar Illa. També va considerar que les mesures proposades pel Govern central demostren “l’Espanya generosa, l’Espanya cohesionada territorialment”.Per la seua part, Jéssica Albiach, dels comuns, va lamentar que la Generalitat hagi estat 10 anys “sense una política hídrica que aposti per les infraestructures i la sobirania hídrica”. Va dir que el Govern arriba “tard” en la gestió de l’actual episodi de sequera i va instar PSC i ERC a deixar de “jugar al ping-pong” amb el finançament de les dessalinitzadores.