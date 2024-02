Moncloa i Govern pagaran a mitges l'enviament d'aigua des de València

El Govern espanyol i la Generalitat van acordar ahir un pla per pagar a mitges l’eventual enviament d’aigua dessalinitzada en vaixells a Barcelona des de la planta de Sagunt, a València, per pal·liar la situació d’emergència per sequera a les conques internes de Catalunya. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, van detallar que l’Estat assumirà el cost de producció, mentre que el Govern pagarà el transport amb vaixell i la descàrrega de l’aigua. La mesura es podria activar a partir del juny i permetria transportar, com a mínim, un vaixell al dia, carregat amb fins a 20.000 metres cúbics d’aigua.

També van anunciar que impulsaran dos noves dessalinitzadores a Catalunya: una que ampliarà l’actual del riu Tordera a Blanes i una segona al riu Foix, a Cubelles. Les obres estan valorades en 467 milions d’euros i s’impulsaran mitjançant l’empresa estatal Acuamed, que gestiona el ministeri de Ribera, amb la previsió d’estar acabades el 2028 i 2029 respectivament.Moncloa i Govern van pactar que les dessalinitzadores es finançaran amb fons europeus, a través del mecanisme per a la recuperació i resiliència, en concepte de crèdit de l’Estat a la Generalitat. Mascort va detallar que el cost d’aquestes infraestructures acabarà repercutint en la factura de l’aigua que paguin els ciutadans.A propòsit de l’enviament de vaixells amb aigua, Ribera va subratllar que la dessalinitzadora de Sagunt està “infrautilitzada” perquè funciona al 10% de la capacitat. Va afirmar que l’augment de la producció per destinar aigua a Catalunya “no competeix” amb els “usos locals” al País Valencià. Mascort va afegir que aquesta operació és una “solució puntual” que es farà si la situació no millora.Per la seua banda, el president valencià, Carlos Mazón, va avançar que no “li negarem l’aigua a qui en el seu dia ens la va negar, perquè sobre la revenja no es pot construir res”. El seu homòleg andalús, Juanma Moreno, va advocar per un “pacte per l’aigua” i va demanar evitar “egoismes” i “particularitats” entre territoris.