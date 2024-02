Teresa Ribera assegura que portar vaixells d’aigua a Catalunya "no és sostenible en el temps"

detail.info.publicated efe l

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha afirmat que portar aigua fins Catalunya en vaixells no és "sostenible en el temps, no és la solució ideal" i ha apostat per una estimació realista de l’evolució de la sequera, que no té aparences de ser un episodi puntual.

Així ho ha manifestat la ministra aquest dimarts en una entrevista en RNE, en la qual ha tornat a incidir en la importància d’invertir en dessalatge, reutilització i millora de les infraestructures, a més d’evitar fugues a la xarxa i ajustar el consum a l’oferta real.

Respecte a la sequera que també afecta Andalusia, Ribera ha manifestat la seua intenció de parlar amb el seu president Moreno Bonilla en les properes setmanes per perfilar propostes definitives respecte a l’escassetat d’aigua, encara que ha subratllat que la falta del recurs en l’esmentada comunitat és una situació diferent.

Mentre que a Barcelona i en l’àrea metropolitana la demanda d’aigua està molt concentrada, a Andalusia hi ha diferents punts a què fer atenció, per tant cal veure quines són les alternatives i "òbviament una d’elles pot ser una cosa semblant a això", ha manifestat Ribera.

Respecte a la petició de la Junta per accelerar les inversions en infraestructures hídriques en zones de l’Axarquía (Màlaga) i al Baix Almanzora (Almeria), Ribera ha assenyalat que aquests dos projectes són competència de la Junta en la mesura que són demarcacions de les conques mediterrànies d’Andalusia.

"Són dos instal·lacions declarades d’interès general i per tant cal veure com s’accelera la seua posada en marxa, ha assegurat per incidir que en principi "la prioritat immediata" per a aquest estiu són els usuaris es aigua de boca, les zones urbanes.

Així mateix, la ministra ha lamentat "amb certa tristesa" la planificació anys enrere d’una dessaladora per reforçar el proveïment d’aigua de Màlaga, un projecte que va ser descartat el 2012, quan es va decidir frenar tot el programa de dessalatge i que "ara hagués vingut molt bé".

Respecte a les declaracions de Isabel Díaz Ayuso fetes en les últimes hores i en les que assenyalava que els governs catalans "no han fet les inversions necessàries, perquè han estat enredats en el procés", Ribera ha qualificat d’"extremadament provocadores" les esmentades explicacions i ha demanat d’ajudar la gent de Barcelona, independentment de les seues inclinacions polítiques.

"Qualsevol que pugui observar la realitat de lluny sap que del que estem parlant és d’aigua, no de procés, ha emfatitzat la ministra, que sol·licita "encapsular" aquelles persones que exerceixen responsabilitat institucional de forma irresponsable i tòxica per a la convivència.

Durant la seua intervenció, la vicepresidenta ha al·ludit a un altre problema de gran calat com són les protestes dels agricultors espanyols i ha demandat "acompanyar al camp" i ser moltíssim més solidaris amb ells, a més de facilitar-los la vida per ser un dels sectors més perjudicats pel canvi climàtic.

Al seu judici, "els agricultors requereixen un compromís del conjunt de la societat molt important", per a una professió que en el dia a dia és plena de "desafiaments" que han de resoldre i en moltes ocasions no prou bé acompanyat.

En aquest punt, Ribera ha demanat més empatia cap a ells i ha assenyalat que la manipulació per l’agenda verda i el seu impacte negatiu en el camp "no és correcta": Ara el més important és veure les seues preocupacions respecte a càrregues burocràtiques o a la caiguda de les collites, per la dificultat que tenen per completar les seues expectatives en cada una de les temporades.

En definitiva, l’important és com assegurar que la inversió, sostenibilitat i viabilitat de l’activitat agrària pugui ser portada a la pràctica, acompanyant i facilitant la vida als agricultors, ha conclòs la vicepresidenta.