Jorge Azcón: "A l’Aragó no sobra aigua per transvasar"

El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va visitar un camp de secà situat a Bujaraloz, a la comarca dels Monegres, on la sequera amenaça la collita de cereal. En aquest sentit, el líder de l’Executiu aragonès ha afirmat "a l’Aragó no sobra aigua" i per tant, manca de sentit que es parli de cap tipus de transvasament.

Azcón ha assenyalat que la sequera ha reduït almenys un 50% les collites l’últim any i ha provocat pèrdues de 1.500 milions d’euros a l’Aragó. En ser qüestionat sobre la postura del seu company de partit i president de Múrcia, Fernando López Miras, a favor de poder trasferir aigua per als cultius catalans del Priorat, a Tarragona, Azcón ha assenyalat que amb qui desitja parlar és amb la ministra i portaveu del Govern central, l’aragonesa Pilar Alegría. La notícia completa publicada a Heraldo de Aragón