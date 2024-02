El fiscal general diu que no hi ha una postura definitiva sobre Puigdemont i el terrorisme

El debat sorgit arran de la llei d’amnistia i el suposat delicte de terrorisme en les protestes de Tsunami Democràtic ha derivat en fortes tensions i discrepàncies en el si del Ministeri Públic. Mentre que el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va defensar ahir que encara no hi ha res decidit sobre la possible imputació de Carles Puigdemont per aquesta causa, el fiscal del Tribunal Suprem Salvador Viada, que dimarts va votar a favor d’investigar l’expresident per terrorisme, va denunciar que “ens han fet un 155 encobert” perquè la Fiscalia General de l’Estat tingui l’última paraula sobre el procediment. També va retreure al president espanyol, Pedro Sánchez, que descarti que l’independentisme català cometés terrorisme.

García Ortiz es va mostrar taxatiu al titllar d’“anomalia” les declaracions de Viada i va demanar deixar treballar en pau la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez-Comte, que ara ha de resoldre sobre el criteri de la Fiscalia respecte a si s’ha d’investigar per terrorisme Puigdemont i Tsunami.A més, el fiscal general va criticar que “és sorprenent que algú que ha participat en la junta de fiscals pugui anar a un mitjà de comunicació a revelar-hi el que va passar” dimarts al Suprem i va advocar per “resoldre la discrepància a través dels nostres òrgans estatutaris”.Aquestes declaracions arriben després que la junta de fiscals de l’Alt Tribunal rebutgés dimarts l’informe elaborat pel fiscal de l’Alt Tribunal espanyol Álvaro Redondo, que defensava que no hi ha indicis per imputar Puigdemont i descartava el terrorisme. Fonts properes a Redondo van explicar ahir que el fiscal inicialment va veure indicis d’aquest delicte al considerar que en les protestes a l’aeroport del Prat no es va permetre als controladors aeris sortir del seu lloc de treball i que s’havia produït un delicte de “detenció il·legal”. Viada va canviar després el seu criteri al constatar que això no va ser així.L’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va assegurar que no li “preocupa” que els fiscals del Suprem reclamin investigar per terrorisme l’expresident. “Els informes els fa un fiscal. No entenc per què ha de passar per un òrgan que no existeix legalment ni per què es fa un altre informe i una desautorització del fiscal”, va dir, i va afegir que “ningú està més blindat” que Puigdemont.El debat sobre l’amnistia i els casos que aquesta podria incloure va tornar a traslladar-se al Congrés. El portaveu del Partit Popular, Miguel Tellado, va insistir a vincular Tsunami amb el terrorisme, i va acusar el Govern espanyol de “voler amnistiar aquells que van bloquejar” el Prat “utilitzant armes amb potencial destructiu”. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va instar el PP a deixar de “banalitzar el terrorisme” i va dir que “el que va passar el 2019 a Catalunya va ser greu, però no va ser un fenomen terrorista”.En un altre ordre de coses, dos agents de la Policia Nacional ferits en les protestes del 18 d’octubre del 2019 a Barcelona van demanar personar-se davant del Suprem per les “lesions derivades dels actes de terrorisme” que atribueixen a Tsunami.D’altra banda, el cap de l’oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, serà jutjat els dies 26 i 27 de setembre per presumpta malversació i prevaricació per un viatge a Nova Caledònia el 2018.

Sánchez acusa el PP de fer una oposició “inflamable, incolora i tòxica”

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va acusar ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer una oposició “inflamable, incolora i tòxica” com el metanol, element a què el popular va al·ludir per error en un míting a Galícia quan volia referir-se al metà. “Deixin d’utilitzar el metanol per fer oposició”, va ironitzar, abans d’afegir que aquest compost químic és combustible, “com el que el PP intenta utilitzar a Catalunya per avivar el foc”. Feijóo, per la seua part, va acusar Sánchez de viure “obsessionat” amb l’expresident Carles Puigdemont i el va avisar que els passos que el seu Executiu fa amb la llei d’amnistia el faran “caure”. “Tothom sap que vostè sense Puigdemont no és ningú”, li va etzibar, abans d’assenyalar que “quatre anys així són insostenibles”.El líder del PP, que va instar Sánchez a atendre “els espanyols sense antecedents penals” va acusar el Govern d’estar “massa centrat a canviar els criteris de la Fiscalia”.En un altre ordre de coses, el Govern espanyol ha allunyat ara la possible reforma de la llei d’enjudiciament criminal per limitar els terminis d’instrucció judicial, que Sánchez va plantejar dilluns per intentar aconseguir el suport de Junts al text actual de l’amnistia. Aquesta informació, publicada ahir per El Periódico, va arribar després que la vicepresidenta tercera del Govern, Yolanda Díaz, considerés que la proposta de Sánchez “no va en la direcció correcta”. Díaz també va instar el PSOE a convocar la comissió de seguiment del pacte de coalició, i va avisar que “necessitem governar millor”.

L’Eurocambra vol que Espanya investigui la trama russa del procés

L’Eurocambra demanarà a Espanya que investigui les presumptes connexions de l’independentisme amb el Kremlin, en una resolució que s’aprovarà previsiblement avui i que ha estat consensuada entre la majoria de grups, inclosos socialistes i verds. El text expressa la “profunda preocupació” del Parlament Europeu per les “suposades relacions” entre independentistes catalans i funcionaris russos, investigats en el cas Volhov. Tot i que reconeix que la interferència russa a Catalunya està “per confirmar”, apunta que aquesta formaria part d’una estratègia “més àmplia” per part de Moscou per promoure divisions internes a la UE.