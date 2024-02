Hamas proposa una treva en tres fases amb la sortida d'Israel de Gaza

L’organització islamista Hamas proposa un acord de treva de tres fases que inclouria l’alliberament dels ostatges segrestats el 7 d’octubre, així com una retirada completa de les tropes israelianes de Gaza, segons un esborrany divulgat de matinada.

Les tres fases serien de 45 dies cada una, i en la primera, serien alliberats els ostatges “dones i nens [menors de 19 anys, no militars], ancians i malalts, a canvi d’un número específic de presoners palestins”, detalla el text que va ser entregat dimarts als mediadors de Qatar i Egipte.L’oficina del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va confirmar dimarts que va rebre la resposta de Hamas a la proposta del marc de treva traslladada per Qatar i l’està avaluant, mentre que el president dels EUA, Joe Biden, va afirmar que la contraoferta de Hamas és “una mica exagerada”, sense donar detalls del contingut.Ahir, Netanyahu va instar a continuar exercint “pressió militar” sobre Gaza fins a aconseguir “una victòria absoluta” que inclogui l’alliberament dels ostatges, sense acceptar les demandes de Hamas per a un possible pacte de treva.Egipte acollirà avui dijous al Caire una nova ronda de converses al costat de Qatar per intentar assolir un alto el foc i va demanar “flexibilitat” a totes les parts implicades.Per la seua part, Hamas va elevar el número de víctimes mortals a més de 27.700 des de l’inici dels combats.D’altra banda, a Espanya, el rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, van rebre una delegació de familiars de segrestats per Hamas el 7 d’octubre passat.Per la seua part, l’agència de l’ONU per als refugiats palestins al Pròxim Orient (UNRWA) va aplaudir l’anunci del Govern espanyol d’una nova aportació voluntària de 3,5 milions d’euros. En un altre ordre, els EUA van anunciar que van matar un “comandant” de la milícia iraquiana proiraniana Kataib Hezbollah durant un bombardeig a l’est de Bagdad.