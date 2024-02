Kíiv demana a Borrell més munició, drons i defenses aèries

L’alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, Josep Borrell, es va reunir ahir a Kíiv amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, que va demanar més armament per continuar lluitant contra l’agressió militar russa. Borrell va afirmar que Ucraïna “continua sent una prioritat absoluta” per a la UE i va subratllar que “cal guanyar la guerra i cal guanyar la pau”, a pocs dies que es compleixi el segon aniversari de la invasió russa.