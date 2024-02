L'ensorrament de l'edifici a Badalona provoca tres morts

L’ensorrament d’un bloc de pisos de cinc plantes dimarts a Badalona ha acabat en el pitjor dels escenaris possibles. Les tres persones que estaven desaparegudes, i que vivien cada una entre domicilis diferents del bloc, van ser trobades ahir sense vida pels Bombers de la Generalitat entre la runa de l’edifici. El bloc, que allotjava en total una vintena d’habitatges, es va ensorrar dimarts al matí després de col·lapsar el forjat de la coberta de l’àtic, per causes que s’estan investigant. Els Serveis d’Emergències que van acudir al lloc del sinistre van treballar tota la tarda i tota la nit en el desenrunament a la recerca dels tres veïns que no s’havien pogut localitzar després de l’ensorrament. La tragèdia va arribar de matinada, quan el cos sense vida dels tres es va trobar sota la runa. Una de les víctimes és una dona d’Europa de l’Est sense més família a Badalona que vivia al bloc amb les seues dos filles menors, que per sort es trobaven al col·legi quan va succeir l’accident. Així ho va detallar ahir l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que va explicar que ambdós han quedat sota tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

No són les dos úniques nenes que l’ensorrament ha deixat òrfenes, ja que l’alcalde també va detallar que un altre dels morts és un home d’uns 30 anys, que havia estat pare feia al voltant d’un mes i mig. La dona del jove havia sortit pocs minuts abans de l’edifici juntament amb el nadó per portar el seu fill gran a la guarderia, per la qual cosa van evitar per poc la catàstrofe. La tercera víctima era una dona d’entre uns 50 i uns 60 anys.

Albiol apunta carències estructurals com la principal hipòtesi de l’ensorrament del bloc

Albiol va apuntar a carències estructurals a la teulada com a principal hipòtesi de l’ensorrament de l’edifici, que va ser construït fa 65 anys.