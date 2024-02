Detinguts dos nens per matar la seua mare a Cantàbria

La Guàrdia Civil va detenir ahir dos germans, de 13 i 15 anys i origen rus, per la seua presumpta implicació en la mort de la seua mare adoptiva, de 48, el cadàver de la qual va aparèixer la nit d’aquest dimecres en un garatge del barri Brazomar de la localitat càntabra de Castro Urdiales, lligat de mans al seient posterior d’un cotxe, amb una bossa al cap i apunyalada al coll.

Els dos germans eren en parador desconegut des de la troballa del cos i es va activar un dispositiu per provar de localitzar-los. Cap a les dos de la matinada ambdós van ser arrestats en un parc de la mateixa localitat. Fonts pròximes a la investigació van informar que els menors van trucar a la seua àvia simulant un segrest i ella va decidir avisar la Guàrdia Civil. Quan els agents van acudir al xalet on resideix la família van trobar el cotxe encastat al garatge. Dins del vehicle, al seient del darrere, lligada de peus i mans, amb una bossa de plàstic al cap i amb “almenys” una punyalada al coll, estava el cos sense vida de la dona, natural de Biscaia però que residia a Castro Urdiales amb el seu marit i els seus dos fills, que van ser adoptats a Rússia per la difunta i el seu espòs, que era a treballar en el moment dels fets.

Els germans, originaris de Rússia i adoptats, van intentar fer creure que havien estat segrestats

El nen de 13 anys, inimputable penalment al tenir menys de 14, va ser traslladat a un centre de menors, mentre que per al seu germà, de 15, el jutge de Menors va acordar l’internament en règim tancat durant sis mesos després de declarar davant de la Fiscalia. Els serveis socials de l’ajuntament de Castro Urdiales no tenen constància de cap denúncia relacionada amb els dos germans, que estudiaven en un col·legi del seu barri, “no eren conflictius” i tenien un expedient acadèmic “excel·lent”.Segons les primeres indagacions fetes per la Guàrdia Civil al xalet, la dona va ser assassinada a la cuina i el cos va ser traslladat al soterrani, que fa de garatge i on es trobava el vehicle en el qual va ser localitzat.