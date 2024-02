El partit de Milei vol tornar a prohibir l'avortament a l'Argentina

El partit que lidera el president argentí, Javier Milei, l’ultradretà La Llibertat Avança, ha presentat un projecte per derogar la llei de l’avortament, en vigor des del gener del 2021.

El text demana que la interrupció de l’embaràs sigui un delicte penal tant per a la dona com per als qui participin en la intervenció. A més, no inclou eximent en els casos de violació, tot i que deixa a criteri del jutge que disposi l’excepció de la pena per a la dona “en consideració als motius que la van impulsar a cometre el delicte, la seua actitud posterior, i la naturalesa del fet”.Segons el projecte que porta la firma dels diputats Oscar Zago, cap del bloc de La Llibertat Avança; Lilia Lemoine –influent i persona molt propera a l’àmbit de Milei– i quatre legisladors més, hi hauria penes de 3 a 10 anys per als qui provoquin l’avortament d’una dona sense el seu consentiment. Aquestes podrien arribar a 15 en cas de mort de la mare. En el cas que hi hagi consentiment, les penes serien d’1 a 4 anys, que podrien augmentar a 6 si la dona mor.

La llei en vigor des del 2021 permet interrompre voluntàriament l’embaràs fins a la setmana 14 de gestació de forma segura, legal i gratuïta. El període es pot ampliar en dos casos: quan corri perill la vida de la dona o si l’embaràs va ser producte d’una violació.Malgrat que el projecte per derogar l’actual llei va ser presentat pel seu partit, el portaveu de la Casa Rosada va afirmar que “no està impulsat” per Milei.