Israel anuncia ara l'extensió a Rafah de l'ofensiva militar a la Franja de Gaza

Israel va anunciar ahir l’elaboració d’un pla per ampliar l’ofensiva militar a Rafah, a l’extrem meridional de la Franja de Gaza fronterer amb Egipte, on viuen desplaçats més d’un milió de gazians; encara que va assegurar que el desplegament inclourà l’evacuació prèvia de civils.

“És impossible aconseguir l’objectiu de la guerra d’eliminar Hamas i deixar quatre batallons a Rafah”, va indicar un comunicat de l’Oficina del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu.El líder israelià va ordenar a les Forces de Defensa d’Israel i a l’estament de Defensa que presenti al gabinet un “pla dual, tant per a l’evacuació de la població com per a la dissolució dels batallons”. “Està clar que una operació massiva a Rafah requereix l’evacuació de la població civil de les zones de combat”, va assenyalar la nota oficial.Els atacs israelians contra Rafah, on sobreviuen amuntegats 1,3 milions de palestins –cinc vegades la seua població habitual–, han augmentat en els darrers dies i amb això el temor d’una ofensiva terrestre de l’Exèrcit d’Israel en aquesta zona, una opció que ara pren una nova dimensió després de l’anunci israelià.Almenys nou persones van morir dijous a la nit a Gaza en dos atacs aeris que s’emmarquen en l’ofensiva de l’Exèrcit israelià contra l’enclavament palestí des del 7 d’octubre passat, on ja han mort prop de 28.000 persones i unes 67.500 han resultat ferides en quatre mesos que fa que dura de guerra.Tant l’ONU com els EUA han expressat la seua preocupació davant d’una possible expansió de l’ofensiva terrestre de l’Exèrcit israelià a Rafah, últim refugi per a més d’un milió de gazians que fa quatre mesos que fugen dels combats.Paral·lelament, Egipte va afirmar ahir que està cooperant amb els EUA de forma “intensa” per arribar a una treva a Gaza i va responsabilitzar Israel d’haver obstaculitzat l’entrada d’ajuda a la Franja per haver bombardejat la part palestina del pas de Rafah, l’única sortida de l’enclavament no controlada per l’Estat jueu.Un comunicat egipci responia així a “les declaracions de dijous del president dels EUA, Joe Biden, sobre la situació a la Franja de Gaza”, en les quals va dir que va pressionar el cap de l’Estat egipci, Abdel Fattah al-Sisi, perquè accepti obrir el pas de Rafah per a l’entrada d’ajuda a la població civil, després de l’inici de la guerra a l’octubre.

Estupor, temor i angoixa entre la població desplaçada

Entre la població desplaçada de Rafah regnava ahir l’estupor, el temor i l’angoixa després de l’anunci de la imminent ofensiva israeliana. “Volen terroritzar-nos, desplaçar-nos, sotmetre’ns a la fam. Ja ho van intentar al nord”, va afirmar Rafaat al-Ran, un refugiat de la ciutat de Gaza, cansat del continu desplaçament. “Estem aferrats a la nostra terra, aguantarem i tornarem a casa nostra”, va dir apel·lant a la resiliència palestina.Però d’altres no estan disposats a arriscar-se més. “Amb una operació militar la situació empitjorarà molt per la gran densitat de població. Hi haurà massacres”, va indicar Ahmed Rafiq Shahin, que tornarà a traslladar la seua família a “on sigui que l’enemic ens digui que és segur”.“No tenim on anar. Ens quedarem, quin remei”, va afirmar Mohamed Hafza si les tropes israelianes entren a Rafah, on sobreviuen 1,3 milions de palestins.