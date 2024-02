Vuit detinguts per matar dos guàrdies civils amb una narcollanxa

Els sis tripulants de la narcollanxa que divendres a la nit va envestir una embarcació de la Guàrdia Civil en aigües de Barbate (Cadis) i va causar la mort de dos agents van ser detinguts en les últimes hores acusats de dos homicidis, mentre que unes altres dos persones van ser arrestades quan anaven a recollir-los en un vehicle.

Després de mantenir una reunió amb responsables policials en la comandància de la Guàrdia Civil de Cadis, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va informar que els tres últims ocupants de la narcollanxa van ser detinguts ahir al matí, i que de matinada van ser arrestats els altres tres tripulants i dos individus a Sotogrande (Cadis) acusats d’encobriment i de resistència greu a agent de l’autoritat.Grande-Marlaska va prometre un increment de mitjans materials i humans per a la lluita contra el narcotràfic i va recalcar que hi haurà “impunitat zero” amb els responsables de l’assassinat de dos agents aquest divendres.Diverses associacions de guàrdies civils van reclamar la dimissió del ministre pel “menyspreu” demostrat als agents que lluiten contra el narcotràfic al no haver incrementat la seua seguretat malgrat estar avisats que “ocorreria una desgràcia”. I si no dimiteix, a l’Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) n’esperen el “cessament immediat” per la tragèdia ocorreguda ahir a la nit a Barbate.A la caserna del municipi i al consistori diversos centenars de veïns es van concentrar en suport de la Guàrdia Civil absolutament “destrossats” per la mort dels agents i avergonyits pels crits d’uns 15 joves que aclamaven la narcollanxa.A les mostres de repulsa es va sumar el dolor per la mort dels dos agents. Les seues identitats s’han conegut aquest dissabte: David, de 43 anys, i nascut a Barcelona, i Miguel Ángel, de 39, i natural de San Fernando (Cadis).Els dos guàrdies civils van morir després que la patrullera del GEAS en què anaven a bord juntament amb uns altres quatre companys per identificar els ocupants de diverses narcollanxes que s’havien refugiat del temporal al port de Barbate fos envestida per una llanxa de més eslora que la dels agents. A conseqüència de l’impacte, dos agents van morir i dos més van resultar ferits de diversa consideració.