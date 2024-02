Catorze ferits, dos de crítics, per la caiguda d'un arbre en una atracció a Port Aventura

Catorze persones van resultar ferides, dos de les quals en estat crític, ahir al migdia al caure un arbre sobre una de les atraccions del parc Port Aventura World, ubicat a Salou. El fort vent hauria provocat la caiguda de l’arbre sobre la muntanya russa Tomahawk de l’àrea Far West, a la qual poden pujar menors d’edat i que, segons va assenyalar el parc en un comunicat, a primera hora del matí va passar una inspecció interna de seguretat. A conseqüència de l’accident, van resultar ferides catorze persones. Dos adults van ser traslladats en estat crític als hospitals Joan XXIII de Tarragona i Bellvitge de Barcelona. Tres persones més amb ferides de diversa consideració van ser evacuades a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona i a l’Hospital de Reus. Així mateix, hi va haver quatre ferits amb contusions lleus que van ser traslladats a un CAP de la zona. La resta van ser donats d’alta al mateix parc després d’una primera atenció in situ. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar vuit ambulàncies, així com un helicòpter medicalitzat. Pel que sembla, entre els ferits hi havia dos menors. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per provar de confirmar que va ser el fort vent el que va fer caure l’arbre. Segons un comunicat emès pel parc, algunes branques de l’arbre van impactar contra els clients que eren a l’atracció, que van ser atesos en primera instància pels sanitaris del complex fins a l’arribada dels tècnics del SEM. “Des de Port Aventura World estem seguint l’evolució del seu estat, amb total disposició per oferir l’assistència necessària en aquest moment i total suport a les famílies”, assenyala l’empresa. El parc va indicar que l’ocorregut és “un succés completament aliè a l’operativa i manteniment de les nostres atraccions, les quals compleixen amb els més alts estàndards de seguretat i són sotmeses a rigoroses revisions diàriament” i va subratllar que ofereix la seua “màxima col·laboració” a les autoritats. Només fa dos dies que el parc temàtic va iniciar la temporada del 2024, la qual cosa va suposar l’arrancada més primerenca de la història de Port Aventura World.

El parc va tancar les atraccions de més altura a causa del vent

El parc va explicar que, continuant amb el protocol davant de forts episodis de vent, havia tancat les atraccions de més altura com el Shambhala o el Hurakan Condor. En canvi, la muntanya russa Tomahawk continuava oberta perquè està destinada al públic infantil i assoleix una altura màxima de 13,4 metres. Malgrat que després dels fets es va tancar aquest espai, segons el diari Ara la resta d’atraccions van seguir obertes fins a les sis de la tarda, hora de tancament del parc d’atraccions. No és el primer accident que es produeix a Tomahawk. El 2009, un treballador va morir al ser atropellat per una vagoneta mentre feia tasques de manteniment. A més, el 1997, una persona que va pujar a l’Stampida, amb el parc gairebé acabat d’inaugurar, va sortir disparada del vagó a 72 km/h, per la qual cosa va morir a l’acte. El 2012 hi va haver un incident en una atracció aquàtica, tot i que sense ferits greus.